PSG : Messi va manquer un match très important

La star argentine, récent vainqueur de la Coupe du monde, prend encore quelques jours de repos.

Ce mercredi, le PSG accueille Strasbourg au Parc des Princes. Une rencontre à laquelle Lionel Messi n'assistera pas. L'Argentin est toujours en vacances après sa victoire finale en Coupe du monde.

"De par sa victoire et les célébrations en Argentine, on a décidé qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier. Il va nous rejoindre le 2 ou le 3 pour reprendre la compétition avec nous", a déclaré le coach du PSG, Christophe Galtier, ce mardi en conférence de presse.

Ce qui signifie que Messi (7 buts et 10 assists en 13 matchs de Ligue 1 cette saison) ne sera non plus pas là pour le déplacement à Lens, dauphin du PSG, prévue le dimanche 1er janvier.