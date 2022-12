Nouveau record pour l'action de Noël de la Pro League

Les maillots des ténors de notre championnat se sont une nouvelle fois arrachés.

Comme chaque année à la fin du mois de décembre, la Pro League organisait différentes ventes aux enchères pour en reverser les bénéfices à Younited Belgium. « Nous soutenons ainsi plus de 1.000 personnes vulnérables qui, grâce à la force du football, bâtissent une vie meilleure et retrouvent leur place dans la société » souligne Lorin Parys, CEO de la Pro League.

La quatorzième édition a battu des records puisque 155 000 euros ont été récoltés, soit 3000 de plus que l'an passé. Un cap notamment franchi grâce à la vente du maillot de Simon Mignolet pour 3500 euros, ce qui en fait le joueur qui a rapporté le plus, devant Mike Trésor (2900 euros) et Paul Onuachu (2850).

Représentant de Younited Belgium, Bart Ballegeer détaille l'importance du football pour les personnes aidées par la fondation : " Il y a actuellement 35 équipes de football Younited réparties dans toute la Belgique. Leurs joueurs sont des experts de la survie quotidienne qui luttent contre la vulnérabilité en matière de logement, de santé mentale, d’aide sociale, de pauvreté ou de dépendance. Au sein de leur équipe, les joueurs développent leur confiance en eux, structurent davantage leur vie et établissent des liens avec les travailleurs sociaux et leurs compagnons d’infortune. Dans leur équipe, ils trouvent plus que des coéquipiers, ils trouvent aussi un foyer".