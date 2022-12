Le Standard de Liège partage contre la Juventus en amical

Au terme d'une rencontre plaisante, Rouches et Juventini se sont quittés dos à dos.

Ce vendredi après-midi, le Standard de Liège disputait une rencontre amicale à Turin, face à la Juventus. L'équipe type était alignée de part et d'autre.

C'est une rencontre plaisante qui se déroule à Turin. La Juventus joue le jeu et crée les premières opportunités en début de partie. Le Standard réagi plus tardivement via Zinckernagel sur Szczesny, puis Balikwisha sur le poteau. En fin de première période, Donnum frappe un coup-franc sur la tête de Danilo, qui dévie au fond de ses propres filets (0-1, 32e). Le Standard mène à la pause et on peut le dire, c'est mérité.

Grosse rotation côté italien à la reprise, avec les entrées de Perrin, Rugani, Ruijsen, Gatti, Compagnon, Soule, Barrenechea et Illing. Mis à part l'entrée d'Henkinet pour la seconde période, Ronny Deila attendra la 65e minute pour faire rentrer Ohio, Canak, Noubi, Laursen, Fossey (Perica - Laifis - Melegoni - Davida et Bokadi) et la 83e minute pour donner du temps de jeu à Kuavita, Dragus et Calut (Zinckernagel - Dragus - Donnum).

En début de seconde période, la Juventus bénéficie d'un penalty en raison d'une faute de Dussenne. Soule converti et scelle le score final à 1-1.

Standard : Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Melegoni, Alzate, Balikwisha, Davida, Zinckernagel, Perica

Juventus : Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Locatelli, McKennie, Miretti, Kostic, Aké, Milik, Kean