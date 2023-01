Reims prend un point à Lille, Will Still toujours invaincu

Après avoir mené au score sur une ouverture de Jonathan David, les Dogues ont été rejoints à dix minutes du terme.

Will Still n'a toujours pas connu la défaite depuis son intronisation comme entraîneur principal du Stade de Reims. Sur la pelouse de Lille, l'entraîneur belge de 30 ans a bien failli connaître sa première défaite en Ligue 1, mais il n'en est rien. Les choses avaient pourtant bien mal commencé, avec l'ouverture du score de Jonathan David à la demi-heure de jeu.

Alors que les Dogues pensaient tenir une victoire synonyme de retour dans le top 5, Jens Cajuste a égalisé à dix minutes du terme. Il s'agit de la 9e rencontre consécutive sans défaite pour Reims, la 7e pour Will Still. Le LOSC est 6e, le Stade de Reims 11e et recolle l'OGC Nice en milieu de tableau.

Classement T P G P P B = Forme 1. PSG 17 44 14 2 1 46-13 33 G G G G P 2. Lens 17 40 12 4 1 29-11 18 G G G P G 3. Marseille 1-2 17 36 11 3 3 34-15 19 P P G G G 4. Monaco 17 33 10 3 4 33-23 10 G G P G G 5. Rennes 16 31 9 4 3 32-17 15 G G P G P 6. Lorient 17 31 9 4 4 28-24 4 P P P P G 7. Lille OSC 17 30 9 3 5 30-24 6 P P G G P 8. Lyon 17 24 7 3 7 27-21 6 G P P G P 9. Clermont FC 17 22 6 4 7 20-25 -5 P P P P G 10. Nice 16 21 5 6 5 15-17 -2 P G G P P 11. Reims 17 21 4 9 4 20-23 -3 P G P G P 12. Toulouse 17 19 5 4 8 23-33 -10 P P P P G 13. Troyes 17 18 4 6 7 29-33 -4 P P P P G 14. Montpellier 1-2 17 17 5 2 10 27-31 -4 P P P P G 15. Nantes 17 17 3 8 6 18-24 -6 P P P P G 16. Ajaccio 17 15 4 3 10 15-26 -11 P G P G P 17. Brest 17 13 3 4 10 18-33 -15 P P G P P 18. Auxerre 17 13 3 4 10 16-35 -19 G P P P P 19. Strasbourg 17 11 1 8 8 20-31 -11 P P P P P 20. Angers 17 8 2 2 13 16-37 -21 P P P P P