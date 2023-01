Un ancien Anderlechtois veut se relancer en Liga

Il n'a plus d'avenir dans son club et devrait se relancer en Espagne.

Lisandro Magallán est sur le point de quitter à l'Ajax d'Amsterdam. Le défenseur, qui n'a jamais réussi à s'imposer à l'Ajax, est sur le point d'être transféré au club espagnol d'Elche, selon AS.

Magallán devrait débarquer cette semaine en Espagne afin de passer sa visite médicale. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un transfert permanent ou d'un prêt. Magallán a encore un contrat jusqu'en juin 2023, donc si l'Ajax veut récupérer de l'argent, le champion en titre doit le vendre maintenant.

Arrivé en hiver 2019 en provenance de Boca Juniors, le défenseur argentin a signé contre neuf millions d'euros avec les Amstellodamois. Il n'est jamais devenu un joueur de base et a été prêté à Alavés après six mois. Après des prêts consécutifs à Crotone et Anderlecht, il est revenu à l'Ajax cet été. Dans tous les cas, le défenseur n'a aucune chance d'avoir du temps de jeu à Amsterdam.

Elche est actuellement à la trine dans LaLiga. L'équipe est maintenant à huit points du dix-neuvième Cadiz.