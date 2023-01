"Le premier club de Bruxelles ? Oui, nous le sommes pour l'instant"

L'Union a poursuivi sa folle série de victoires face à son voisin et rival bruxellois. "6/0, jeu, set et match", ont savouré les fans Saint-Gillois après le 1-3 infligé à Anderlecht.

Pourtant, c'est Anderlecht qui semblait être parti pour vaincre le signe indien et enfin gagner face à l'Union depuis son retour en Pro League. "Est-ce que le 1-0 a été un coup sur la tête ? Oui, quand même. Quand on a pris ce but, j'ai eu peur qu'Anderlecht perde du temps etc. Je pense que si on avait marqué en premiers, le match était déjà fini", a déclaré Senne Lynen en zone mixte.

Fort heureusement, l'Union a pu compter sur son numéro 20, auteur d'un très bel assist sur l'égalisation de Puertas puis d'une frappe puissante sur le 1-2. "Ca nous est déjà arrivé plusieurs fois cette année (de remonter le score d'un match). Je pense que cela joue dans la tête de nos adversaires aussi, ils savent que ce n'est jamais fini. Notre deuxième mi-temps n'était pas facile. On a donné beaucoup de centres, mais il manquait le geste à la fin. Il fallait accélérer un peu le jeu, c'est ce que j'ai fait avec ma passe décisive, donnée en une touche et qui a permis de casser la ligne. Mon but ? Je pense que même si ma frappe n'est pas déviée, elle termine quand même dans le côté droit du but."

Avec ce 18/18 face à Anderlecht, la question se pose : est-ce que l'Union est le meilleur club de Bruxelles ? "Oui, on peut dire ça je crois. C'est énorme. Il y a deux-trois ans, on n'aurait jamais pu même croire à une telle chose. Mais on ne se dit pas entre nous qu'on est le meilleur club de Bruxelles. On l'est pour l'instant, mais ça peut changer très vite",