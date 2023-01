Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 11/01: Doku - Isimat Mirin - Méndez Carabalí - Westwood

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Doku - Isimat Mirin - Méndez Carabalí - Westwood

L'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures. (Lire la suite)

Burnley a annoncé le départ d’Ashley Westwood (32 ans) en MLS à Charlotte pour les trois prochaines saisons. Le milieu de terrain aura défendu les couleurs des Clarets à 181 reprises depuis son arrivée en provenance d’Aston Villa, en 2016.

We can confirm that Ashley Westwood has joined @CharlotteFC on a long-term deal.



All the best for the future, Westy! 🤝