Officiel: Didier Lamkel Zé file au Maroc

Un nouveau club et un nouveau défi pour l'ailier camerounais.

Quelques mois seulement après avoir rejoint Courtrai, Didier Lamkel Zé se fixe déjà un nouveau défi. Pas dans les plans de Bernd Storck, nouvel entraîneur du KVK, le Camerounais a trouvé refuge au Maroc.

Et plus précisément au Wydad Casablanca, où Didier Lamkel Zé est prêté, avec option d'achat, jusqu'à la fin de la saison. C'est le sixième club différent en 18 mois pour le Camerounais, qui s'était révélé avec l'Antwerp avant de passer, successivement, par le Dunajska Streda, Khimki, le FC Metz et Courtrai.