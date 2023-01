🎥 Le magnifique hommage du Club de Brugges à Ruud Vormer avant le topper

Le Jan Breydel n'a pas oublié tous les services rendus par son joueur vedette ces dernières saisons.

Malgré les nombreuses semaines passées dans le noyau B et son départ par la petite porte à Zulte Waregem lors de ce mercato, l'histoire d'amour semble intacte entre Ruud Vormer et le Club de Bruges. Le milieu de terrain néerlandais a été invité à donner le coup d'envoi de la rencontre face à Anderlecht pour être fêté par tout le stade.

Entouré de sa famille, il a été honoré par la direction avec un cadre à son effigie et par le public avec un tifo et un tonnerre d'applaudissements peu avant le coup d'envoi puis à la 25e minute, en référence à son numéro de maillot. 356 matchs, 65 buts et 93 assists ne s'oublient pas de sitôt.