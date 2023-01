Hugo Broos ose : "Il y a trois relégués, et Anderlecht doit s'inquiéter, oui"

Anderlecht peut-il vraiment se retrouver dans la zone rouge ? Selon nous, même si tout est possible, le RSCA en restera éloigné. Mais Hugo Broos est inquiet.

Avec seulement 5 points d'avance sur la zone rouge, Anderlecht n'est pas hors de danger et le déplacement à Seraing sera un étonnant duel pour définir si le RSCA joue ou non son maintien. Il faudrait vraiment un scénario catastrophe pour que cela se passe, cela dit, mais Hugo Broos ne l'écarte pas : "Anderlecht devrait s'inquiéter, oui. Car il y a trois relégués et laisser trois équipes derrière soi dans cet état de forme, c'est beaucoup", prévient l'ancien entraîneur des Mauves dans Het Laatste Nieuws.

Selon Broos, quintuple vainqueur de Coupe d'Europe en tant que joueur avec Anderlecht, il faudra être réaliste pour la saison prochaine. "Le top 3, l'Europe ? Arrêtez avec ça. Il faudra reprendre sur des bases lucides, d'en bas. Ce n'est que comme ça qu'Anderlecht pourra revenir au sommet. Je le souhaite, et je le souhaite pour tout le football belge", espère-t-il.