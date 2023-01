Catastrophe pour Anderlecht : Thomas Henry s'est blessé et ne retrouvera pas la Pro League

C'est une petite catastrophe pour Anderlecht.

Tout semblait parfait, pour une fois, pour Anderlecht. Thomas Henry était très proche de son transfert au Sporting d'Anderlecht, mais ce samedi, son équipe du Hellas Verone affrontait Lecce. Le Français était sur le banc mais est entré au jeu à la 83èe minute.

Et malheureusement pour lui, quelques minutes plus tard, il reste au sol, se tenant le genou. Il quitte la pelouse sur une civière et le premier diagnostic parle d'une possible lésion aux ligaments croisés. Sa saison est terminée, son transfert ne se fera pas. Un sale samedi pour l'attaquant français mais aussi pour le Sporting d'Anderlecht.