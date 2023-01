Kevin De Bruyne se retrouvera-t-il à nouveau sur le banc de City ? "La concurrence est énorme dans l'équipe"

Le Diable Rouge n'avait pas été utilisé la semaine dernière par son entraîneur Pep Guardiola lors de la victoire face à Tottenham (4-2).

Absent à l'entraînement pour "raisons personnelles" puis laissé sur le banc face aux Spurs, De Bruyne avait ensuite démarré la rencontre de ce dimanche face à Wolverhampton, offrant un assist à Haaland sur le but d'ouverture (3-0).

En marge de la rencontre de ce vendredi en FA Cup face à Arsenal, Pep Guardiola a laissé sous-entendre que De Bruyne pourrait bien se retrouver à nouveau remplaçant.

“Comme chaque saison, nous avons beaucoup de rencontres. Parfois, nous avons besoin d’un autre type de joueurs aux positions offensives. Lors de certains matchs, nous manquons de joueurs dans le rectangle et Kevin a un peu de mal à ce niveau", a commencé Guardiola. “Avec Kevin, on s’attend toujours à ce qu’il donne des passes décisives. Mais combien d’offrandes ne sont pas converties ? Contre les Wolves, il a disputé 75 bonnes minutes. Mais il y a une grande compétition dans l’équipe et il faut continuer. Certains matchs requièrent des profils spécifiques et parfois, Kevin a un peu de mal.”

“Depuis sept ans, nous nous connaissons très bien. Je sais quand Kevin est prêt et parfois pas. C’est normal”, a assuré l'Espagnol.