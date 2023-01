Anthony Moris déçu que l'Union ne prenne aucun trophée : "Un goût de trop peu"

Le gardien de l'Union Saint-Gilloise estime que son club aurait pu être représenté dans une des catégories.

Beaucoup de noms de l'Union Saint-Gilloise étaient présents dans les différents classements de la cérémonie du Soulier d'or ce mercredi soir mais aucun d'entre eux n'a soulevé un des trophées.

Felice Mazzù et Karel Geraerts ont fait podium pour l'entraîneur de l'année, Casper Nielsen ainsi que Teddy Teuma et Deniz Undav ont fait top 5 pour le Soulier d'or, par exemple.

"Une année fantastique qui aurait été plus belle avec un titre collectif qui aurait été mérité à mes yeux. Ce mercredi, ne pas voir quelqu’un de l’Union soulever au moins un trophée, cela donne un goût de trop peu", a estimé Anthony Moris, deuxième du trophée de gardien de l'année.

"Quand on parle de régularité sur les deux moitiés de saison, s’il y a une équipe à ressortir c’est l’Union. On est toujours en course sur les trois fronts. On est dans la confirmation alors qu’on dit que c’est le plus difficile et au final on fait encore mieux."