Edward Still déterminé avant Standard-Eupen : "Il ne faut arriver à Sclessin la peur au ventre"

Ce vendredi soir (20h45), le Standard de Liège recevra Eupen lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

"On va disputer un top match, il y a des émotions fortes et beaucoup d'engouement autour de cette rencontre. C'était le cas lors de la victoire d'Eupen au match aller. On va au Standard et nos intentions sont claires", a prévenu Edward Still en conférence de presse. "J'ai vécu beaucoup d'expériences à Sclessin et je connais le rôle des supporters liégeois. J'ai d'ailleurs discuté avec les joueurs concernant le fait de gérer positivement cette ambiance et cette pression. On veut l'utiliser à notre avantage. Il ne faut pas arriver là-bas la peur au ventre et la queue entre les jambes. On a un plan clair dans notre gestion des émotions", a expliqué l'entraîneur principal d'Eupen.

© photonews

Le Standard est dans le creux depuis quelques semaines avec un bilan de 6 sur 21. "Le meilleur moment de les jouer ? Cela reste une très bonne équipe avec une animation de jeu excellente. De plus, ils ont des joueurs de qualité comme Zinckernagel, Canak et Balikwisha. On doit être focus sur notre équipe et forcer un résultat", a expliqué le technicien belge.

Les conditions d'entraînement n'ont pas été simples avec la neige qui reste persistante. "On fait comme on peut. Il reste beaucoup de neige et on a dû jouer sur du synthétique. On peut utiliser cela comme une excuse ou alors on va de l'avant", a ajouté Still avant d'évoquer l'arrivée de Brandon Baiye.

"On n'avait pas un profil comme le sien au sein de notre entrejeu, à savoir un milieu défensif puissant et fort dans les duels. Il a un super instinct pour arrêter les reconversions offensives. Il va donner un peu de muscle à l'équipe. Je suis super content de pouvoir le compter parmi nous. Il a un gros leadership et une présence naturelle sur le terrain et dans le vestiaire malgré son jeune âge. Il va faire du bien à l'équipe. J'ai travaillé avec lui quand j'étais adjoint au Club de Bruges. Je le connais très bien et il a bien évolué", a conclu Still.

Stef Peeters est le seul absent du groupe eupenois avant le déplacement au Standard.