Voici notre équipe-type de la 23e journée de Pro League

Quels joueurs ont-ils attiré notre attention dans cette palpitante 23e journée de Pro League ?

Gardien de but

Pas de 7e clean sheet cette saison pour Daniel Schmidt, mais une prestation très solide. Le Japonais s'est montré excellent face à OHL, sortant plusieurs arrêts décisifs et gardant le match nul (1-1). Il ne s'est incliné que sur un penalty, dommage.

Défenseurs

Jan Vertonghen a été le meilleur homme sur le terrain lors d'Anderlecht - Antwerp. Le vétéran a sans doute réalisé sa meilleure prestation depuis son arrivée à Anderlecht.

Mark McKenzie a une nouvelle fois sorti un très bon match face à Seraing (victoire de Genk 4-0). L'Américain confirme cette saison les attentes placées sur ses épaules.

Jesper Daland continue de s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat. Dans un match à rebondissements contre La Gantoise, il a envoyé une frappe terrible secouer les cages de Paul Nardi et finalement remporter les 3 points de la victoire

Milieux de terrains

Au milieu, on notera la prestation remarquée de Casper De Norre face à Saint-Trond. Le capitaine d'OHL a délivré plusieurs passes incisives de très haut niveau. C'est lui qui, d'une passe lumineuse pour Schrijvers, a provoqué le penalty de l'égalisation.

Dans une rencontre peu évidente face à Anderlecht, Arthur Vermeeren a de nouveau été très bon. Il est déjà et indéniablement l'une des plus grandes révélations de cette saison.

Sur les flancs, nous avons choisi Mike Trésor et Ayase Ueda. Le premier s'est à nouveau distingué avec 1 but, mais aussi 1 assist. Il est plus que jamais meilleur passeur du championnat avec 15 passes décisives. Le second a fait très mal à la défense de La Gantoise grâce à sa vitesse et sa capacité de percussion. Avec un but de plus au compteur, il est actuellement à 9 roses plantées pour sa première saison en Belgique.

Attaquants

Nous décidons d'aligner un trio d'attaquants. Dans celui-ci figure Kyan Vaesen. Le joueur de Westerlo a marqué les deux buts de la victoire face à Malines.

Ensuite, Stipe Perica a essuyé les critiques en marquant une fois et délivrant un assist lors de la victoire 3-1 du Standard vendredi contre Eupen.

Paul Onuachu s'est, comme toute l'équipe de Genk, promené face à un bien faible Seraing. Le géant nigérian de nouveau marqué, plantant deux buts au pauvre Dietsch et portant son compteur à 16 buts sur les 13 derniers matchs. Impressionnant.

​