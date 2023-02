Pas d'euphorie, mais bien de la vigilance avant Charleroi-Seraing : "On connaît tous le Mazzù-Time"

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing se déplace au Mambourg pour y affronter le Sporting de Charleroi lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing s'est relancé dans la course au maintien après sa victoire contre OHL (2-1) le week-end dernier et a même abandonné la lanterne rouge. De plus, les Métallos ont mis fin à la vilaine série de matchs sans victoire au Pairay qui durait depuis plus d'un an.

"Il nous reste encore à gravir une montagne"

"Il y a toujours eu une bonne ambiance de travail, mais c'est clair qu'une victoire apporte davantage de bonne humeur et de plaisir. Nous montrons que nous sommes toujours mobilisés et concernés", a expliqué Jean-Sébastien Legros en conférence de presse. "Nous restons dans la course et continuons de résister. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie non plus car il nous reste encore à gravir une montagne. Nous devons continuer à prendre des points et poursuivre notre progression. Quand je regarde le classement des expected goals, nous sommes devant Zulte, Malines et Ostende. Cela démontre que nous ne sommes pas un oiseau pour le chat. La saison dernière, le Beerschot a terminé dernier avec 16 points. Nous avons 18 points et il nous reste dix matchs à disputer de notre côté", a confié le T1 des Métallos.

"Charleroi sans doute terminer la saison d'une belle manière"

Ce samedi, place au Sporting de Charleroi. Les Métallos avaient éliminé les Zèbres (4-1) en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique le 8 novembre dernier. "Une équipe qui a changé d'entraîneur et qui joue de façon plus libérée. En Coupe, ils étaient crispés et tendus. Charleroi n'est plus dans la bataille du bas de classement et dispose d'un coach de grande qualité et fort expérimenté. Ils vont sans doute terminer la saison d'une belle manière. À nous de tout faire pour enregistrer un résultat au Mambourg. Un plan anti Zorgane ? Un excellent footballeur, mais il n'est pas le seul à l'être en face. Le milieu de terrain carolo est très fort et complet. Et devant, il y a Bayo qui a fait son retour. Charleroi mérite sur papier une meilleure place que celle occupée actuellement, c'est clair", a-t-il ajouté.

La vigilance sera de mise au Pays Noir. Charleroi est redoutable en fin de rencontre tandis que Seraing a encaissé beaucoup de buts durant le dernier quart d'heure. "Il faudra être vigilant jusqu'au bout, on connaît tous le Mazzù-Time. Partout où il est passé, il est parvenu à faire la différence durant les fins de rencontre. Il faudra s'accrocher", a conclu Jean-Sébastien Legros qui peut compter sur les retours de Ba et Lahssaini, mais qui doit toujours se passer des services de Galjé et Bernier. Ce dernier est d'ailleurs out jusqu'à la fin de la saison.