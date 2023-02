Absence confirmée pour Hugo Lloris

Coup dur pour Tottenham. Le gardien titulaire des Spurs, Hugo Lloris (36 ans) manquera 5 à 7 semaines de compétition. Ce qui signifie une absence lors du 8e de finale de Ligue des Champions face à l'AC Milan.

Pour le remplacer, Tottenham compte sur Fraser Forster (34 ans), comme l'a confirmé l'adjoint d'Antonio Conte, Christian Stellini, en conférence de presse. "Lloris a besoin d’une bonne récupération, sans doute de cinq à sept semaines avant de revenir avec nous. Mais avec Forrster, nous avons un gardien avec une bonne expérience en Premier League et en Ligue des Champions. Nous avons (au moins) 5 dures semaines qui nous attendent, mais nous croyons en Forster."

La situation pourrait être plus problématique, puisque selon plusieurs médias britanniques, Tottenham aurait besoin de l'autorisation de la Premier League pour inscrire Forster. Le club aurait même pensé à Ben Foster (à ne pas confondre avec le nom précédent), 39 ans, qui a pris sa retraite sportive en septembre dernier.

"We have a tough five weeks [but] we trust in Fraser"



