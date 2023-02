Le STVV veut assainir ses finances dans un délai plus court qu'imposé par la Pro League

Le PDG du STVV, Takayuki Tateishi, a également discuté du successeur de Bernd Hollerbach sur le banc de l'équipe.

A l'occasion du premier fan meeting de son histoire, le STVV et son PDG Takayuki Tateishi ont répondu à plusieurs questions.

L'un des grands questionnements actuels à Saint-Trond est de savoir qui reprendra le groupe en fin de saison, lors du départ de Bernd Hollerbach. "En avril, nous voulons savoir avec quel nouvel entraîneur nous allons travailler", a répondu Tateishi. "Nous menons déjà des entretiens avec de nouveaux profils. Avec le nouvel entraîneur, nous allons façonner l'équipe. En faisant cela, nous respecterons l'ADN du STVV : nous visons un groupe solide de joueurs disciplinés et travailleurs, qui veulent mouiller leur maillot pour notre club."

Le PDG a également parlé des finances du club, qui vise la santé à ce niveau dans un délai de 3 ans. "Depuis notre arrivée, le budget est passé à 17 millions d'euros. En revanche, les coûts sont actuellement de 23 millions d'euros. Les clubs belges sont tenus d'éliminer leurs dettes historiques dans un délai de cinq ans. L'ambition du STVV est d'y parvenir en 3 ans. L'objectif est d'éliminer les dettes historiques et d'équilibrer les recettes et les dépenses, de sorte que nous ne devions plus effectuer de transferts hivernaux pour équilibrer le budget. Pour atteindre cet objectif, nous voulons attirer des partenaires supplémentaires et gérer les finances en bon père de famille. Une dernière source de revenus sera les frais de transfert."