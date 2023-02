Hugo Broos observe une grosse erreur de Scott Parker : "Il met le doute dans son groupe en faisant cela"

L'Anglais n'a pas encore su faire la différence depuis son arrivée au Jan Breydel.

Les jours passent, et Scott Parker continue son travail pour tenter de remettre Bruges sur de bons rails.

Ce dernier n'a pour l'instant enregistré qu'une seule victoire, mais n'a surtout pas encore convaincu de nombreux observateurs.

D'après Hugo Broos, la période d'observation touche doucement à sa fin et l'Anglais doit commencer à faire des choix clairs : "L'arrivée d'un nouvel entraîneur qui bricole souvent son effectif, ce n'est jamais l'idéal. En faisant ces nombreux changements, l'entraîneur envoie un message clair au groupe, à savoir qu'il n'a toujours pas tranché", a analysé Broos dans Krant van West-Vlaanderen.

"Il est parfois préférable de garder une même équipe pour quelques matchs, avant de changer. Ici, Parker change trop de joueurs, parfois même trois ou quatre. Des gars comme Sylla et Nielsen sont sur le banc maintenant. Non des moindres. Et en faisant cela, il met le doute dans son groupe", explique l'ancien entraîneur des Blauw & Zwart.