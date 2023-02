Grosse déception à Zulte Waregem : "On devait toujours gagner ce match"

Pendant la majorité de la rencontre, Zulte-Waregem a mené face à Ostende. Mais les hommes de Mbaye Leye ont oublié de doubler la mise et ont été rejoints dans le dernier quart d'heure.

Fraser Hornby a éteint les rêves de l'Essevee de prendre les trois points d'une victoire importantissime en bas de classement. Ce n'est malheureusement pas la première fois cette saison que les hommes de Mbaye Leye se tirent une balle dans le pied.

"Il nous manque de l'efficacité, ce n'est pas la première fois cette saison", a déclaré Mbaye Leye après le match nul contre Ostende. "Nous commençons très bien, nous prenons l'avantage et pouvons marquer plus d'une fois. On domine contre un rival direct Mais ensuite, il faut faire 2-0 ou même plus et ne pas les laisser revenir."

Nous devrons être plus réalistes pour prendre les points dont nous avons besoin

L'Essevee n'a, pourtant, pas réussi à faire le break. "Nous savions qu'ils pouvaient être dangereux en contre. Nous devrons être plus efficaces pour prendre les points dont nous avons besoin", a déclaré un Mbaye Leye réaliste.

Même son de cloche le gardien et capitaine de Zulte Waregem, Sammy Bossut : "C'est difficile, car nous étions toujours censés pouvoir garder les trois points (dans ce match)."