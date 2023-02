📷 L'Union au top, les prétendants au top 4 n'avancent plus : Quelles sont les meilleurs équipes depuis le retour de la Coupe du Monde ?

"Comme une nouvelle compétition" nous confiaient certains joueurs du championnat à propos de cette phase post-Coupe du Monde. Qui a entamé 2023 sur les bons rails ?

Depuis le Qatar, l'Union a réussi à reprendre 4 points au Racing Genk et n'en compte plus que 6 de retard (3 en comptant déjà la division des points). Dans ce début de "deuxième phase" du championnat, les Unionistes sont tout simplement la meilleure équipe de la compétition et affichent un fier bilan de 20/24.

A la 4e place, on retrouve Anderlecht qui poursuit son retour de l'enfer et frappe à la porte des Play-Offs 2. Juste derrière, Courtrai vient de prendre 13 points en 8 matchs et a su sortir de la zone rouge. Le Standard, Gand et Bruges, qui se battent pour la dernière place en Play-Offs 1, n'avancent plus. Les Rouches ont pris un point de plus que leurs deux concurrents directs et auraient clairement pu intégrer le top 4 avec une meilleure série.

Ostende demeure la dernière équipe à ne pas encore avoir gagné en 2023 et a perdu 5 points sur Seraing et 6 sur Zulte-Waregem dans la course au sauvetage.