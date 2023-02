José Rodriguez quitte déjà l'Union

Le médian espagnol et le club se séparent d'un commun accord.

L'aventure bruxelloise de José Rodriguez est déjà terminée. Le médian espagnol de 28 ans était arrivé au Parc Duden en début de saison en provenance du Maccabi Haïfa, il s'en va avant la fin de la saison, après avoir trouvé un accord avec le club pour résilier son club.

Formé en partie au Real Madrid et passé, entre autres, par Galatasaray, Mayence et Malaga, José Rodrgiuez avait rapidement obtenu du temps de jeu sous les ordres de Karel Geraerts avant de petit à petit s'effacer. Au total, il a participé à 13 rencontres et distillé un assist avec les Saint-Gillois.