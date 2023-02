Un ancien d'Anderlecht comme assistant de Timmy Simons à Dender

Timmy Simons a été nommé nouvel entraîneur de Dender et compose son staff dans la foulée.

Dender a trouvé un accord avec Gino Caen pour rejoindre le club en tant que préparateur physique et assistant, a annoncé le club sur ses réseaux. Il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. "Gino, formé en tant que professeur de sport, est une personne expérimentée qui a auparavant travaillé comme préparateur physique à Courtrai, Ostende, Gand et Zulte Waregem", peut-on lire.

"Il a été entraîneur adjoint au RSC Anderlecht et à Ostende. Au RSCA et à Gand, il a également acquis de l'expérience avec des matchs européens. Il est également titulaire d'une licence UEFA Pro et a déjà travaillé avec Timmy Simons à Zulte Waregem."

L'intéressé s'est déjà exprimé après sa nomination : "Quand Timmy m'a demandé si je voulais rejoindre son staff sportif au club, je n'ai pas hésité un instant. Il y a beaucoup de qualité dans le groupe, ce qui en fait un beau défi que je veux réussir avec le coach".