Cameron McGeehan de retour pour aider Ostende dans son opération sauvetage : "Je ne suis pas inquiet"

Un retour de blessure qui pourrait être crucial pour Ostende ces prochaines semaines.

La semaine dernière, en plus du partage arraché sur le terrain de Zulte Waregem, Ostende a enregistré une bonne nouvelle avec le retour de blessure de son milieu de terrain Cameron McGeehan. Le milieu de terrain anglais a dû se faire opérer à la cheville après s'être illustré en première partie de saison. Il n'était plus apparu dans l'équipe depuis trois mois. Outre son bagage footballistique, son état d'esprit positif pourrait également aider les Kustboys à se sauver. Interrogé par Het Nieuwsblad, il ne semble pas inquiet de la situation du club : "Dans l'ensemble, je ne suis pas très inquiet. Il nous reste neuf matches, soit un quart de saison. Si vous perdez sur le terrain, vous perdez aussi la confiance. Mais dans mon cas, lorsque vous revenez sur le terrain, vous ressentez de l'enthousiasme. C'est ce que je veux transmettre entre les lignes : de l'énergie, du dynamisme et de l'expérience pour faire basculer la dynamique en notre faveur."

En fin de contrat en juin, le joueur ne veut pas se projeter sur son avenir et encore moins imaginer une relégation d'Ostende : "Je m'amuse beaucoup en Belgique. C'est un endroit cool et j'aimerais bien y rester. Un séjour prolongé au KVO, dans un autre club en Belgique ou un retour en Angleterre : dans le football, vous avez peu de contrôle. En tout cas, je n'ai jamais pensé à un départ automatique en cas de relégation". Charleroi, le prochain adversaire à se rendre à la côte est prévenu : si Cameron McGeehan retrouve ses sensations, Ostende pourrait s'avérer plus coriace que ces dernières semaines.