Clap de fin pour un international chilien

Une figure bien connue des fans de Liga et de Serie A met fin à sa carrière de joueur.

Matias Fernandez était arrivé sur les pelouses européennes en 2008 via un transfert pour plus de 8 millions en provenance de Colo Colo. Après un passage au Sporting Portugal, c'est à la Fiorentina qu'il connait l'apogée de sa carrière en disputant plus d'une centaine de rencontres de Serie A. Après un passage moins concluant à l'AC Milan et un retour à la Fio, le Chilien était retourné en Amérique du SUd jusqu'à un grand retour à son club formateur, Colo Colo.

Actif à La Serena, toujours au Chili, le milieu de terrain de 36 ans a mis un terme à sa carrière. Il compte 74 sélections et 14 buts avec la sélection chilienne, gagant notamment la Copa America face à l'Argentine en 2015.