Karel Geraerts dévoile les entraîneurs qui l'ont le plus inspiré

L'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a appris le métier à bonne école.

Passé par le Club de Bruges, Lokeren, le Standard, OHL et Charleroi, Karel Geraerts s'est forgé une belle expérience en tant que joueur avant de lancer sa carrière d'entraîneur, en étant d'abord le T2 de Felice Mazzu à l'Union Saint-Gilloise. De quoi cotoyer une belle brochette d'entraîneurs et s'inspirer en vue de sa reconversion.

Pour Het Laatste Nieuws, il est revenu sur les mentors qui l'ont le plus inspiré. Celui qui l'installe à la première place n'est autre qu'Adrie Koster, qu'il a connu à Bruges : "Sous sa direction, j'ai vu comment amener une équipe à jouer un football naturel, avec une construction à partir de l'arrière. Quant à l'aspect humain, j'ai beaucoup appris de Felice Mazzu et de Ronny Van Geneugden". On peut dire que l'élève a vite appris, devenant une des maîtres des petits bancs de la Pro League.