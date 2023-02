Un but-gag pour Anderlecht : le gardien de Courtrai tente de l'expliquer

Anderlecht a égalisé sur un but particulièrement chanceux. Kristof D'Haene n'a pas senti son gardien arriver vers lui, et a donc lancé Amir Murillo vers le but vide.

Il y a eu bon nombre d'occasions franches des deux côtés, mais Anderlecht égalisera au final sur une grossière incompréhension entre Kristof D'Haene et son gardien Tom Vandenberghe. "Quand tu mènes 2-1 et que tu prends l'égalisation de cette façon à la 83e, ça fait mal. Je crie à Kristof que je suis là, mais je crois qu'il ne m'entend pas à cause des supporters", regrette le portier courtraisien.

Une erreur de communication dont le KVK ne tient pas rigueur à son capitaine. "C'est dommage mais nous ne lui en voulons pas. La connexion entre Kristof et moi est excellente, c'est d'autant plus dommage, la communication est l'une de nos forces habituellement", estime Vandenberghe. "Ce soir, ça fait mal, et demain on pourra en rire un peu. C'est le football, ça arrive".

Murillo mettait la pression

Amir Murillo, de son côté, était à l'affût. L'erreur de D'Haene n'aurait certainement pas eu lieu sans la pression régulière du latéral panaméen. "Je mettais le pressing pour aller chercher le ballon et je l'obtiens, un peu chanceusement. Après, bien sûr, la pression est sur moi car je dois la mettre", sourit Murillo en zone mixte. "Le ballon sort presque du terrain, et après, je rentre avec le ballon dedans. Heureusement, je la met au fond, et c'est un but important pour la suite".