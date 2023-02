Sergio Conceição déçu : "Si on regarde les occasions..."

Le coach du FC Porto et ancien joueur du Standard a été défait par l'Inter Milan ce mercredi en 8e de finales de la Ligue des Champions (1-0).

Dans des propos relayés par L'Equipe, Sergio Conceição est d'abord brièvement revenu sur l'arbitrage de la rencontre. Porto a en eftet vu son joueur Otavio se faire exclure à la 78e minute pour une deuxième carte jaune. Le carton jaune d'Otavio peut se comprendre, mais il y a aussi des joueurs de l'Inter qui auraient pu avoir un jaune, comme Lautaro Martinez. Cela a été un moment important du match, juste ou injuste, je vous laisse juger."

Le coach portugais sait que rien n'est joué, mais garde tout de même un léger goût amer au vu du match réalisé par ses hommes. "Avant cela (l'expulsion d'Otavio), l'équipe avait bien joué. C'était un match très équilibré. Notre gardien a fait une belle parade en première période, mais on a eu aussi plusieurs occasions pour marquer, on aurait dû être plus agressifs pour concrétiser dans la surface (...) Si on regarde les occasions, je pense que le résultat aurait pu être un peu différent", a analysé le coach, tout admettant que son adversaire avait réalisé "un bon match".