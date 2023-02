Les U23 du Standard se rassurent face à Lommel, Virton plus que jamais dernier en D1B

La première journée des relegation playoffs s'ouvrait ce soir en D1B. Avec des fortunes diverses pour les clubs wallons.

Tous deux engagés dans la lutte contre la descente en Nationale 1, les espoirs rouches et Virton avaient besoin de points. Le constat valait surtout pour les Gaumais, bons derniers de la série avec 14 points, qui se rendaient à Dender, chez qui ils s'étaient imposés 3-4 il y a quelques semaines. Malheureusement pour eux, le scenario s'est révélé tout autre avec un début de match catastrophique lors duquel les locaux menaient 2-0 après à peine 25 minutes grâce à des buts de Ridwane M'Barki et Olivier Myny. Le penalty transformé par Pelé Mboyo à la demi-heure et les trois changements réalisés par José Jeunechamps n'y changeront rien : Virton repart avec une nouvelle défaite dans les valises. Il leur reste neuf matchs pour combler les six points de retard sur l'avant-dernière place.

Une avant-dernière place que quittent les U23 du Standard, victorieux 1-0 de Lommel qui comptait pourtant 13 points de plus. Les visiteurs auraient pu rapidement mener à la marque mais Brahim Traoré repoussait le ballon à même la ligne. Un sauvetage qui a son importance puisqu'en deuxième mi-temps, c'est Aleksander Buksa qui inscrit le seul but de la partie, de quoi permettre aux Liégeois de doubler les U23 de Genk au classement.