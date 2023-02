Will Still tient sa revanche : "Nous voulions remettre les pendules à l'heure"

Le coach du Stade de Reims a pris sa revanche sur le Toulouse FC, ce dimanche (3-0).

Jusqu'alors invaincu depuis sa prise de fonction à Reims, Will Still avait subi une claque le 8 février dernier face à Toulouse (3-1), en huitièmes de finale de Coupe de France.

Ce dimanche, le coach belge a triomphé du TFC, avec une belle victoire sur le score de 3-0. "Nous voulions prouver que nous étions capables de battre Toulouse", a déclaré Still au micro d'Amazon Prime après la rencontre. "Et de proposer du jeu, aussi. Ce qui m'avait embêté là-bas (en Coupe), c'est qu'on n'avait rien proposé du tout. Aujourd'hui, on a vu le vrai Stade de Reims, qui est capable d'embêter n'importe qui, je pense."

"C’est une réponse collective très bien amenée et très bien gérée. Ça nous tenait à cœur de remettre les pendules à l’heure par rapport au match de Coupe de France qu’on avait raté là-bas, où l’on avait manqué d’intensité, d’énergie, de qualité", a continué Still en après-match. "Ca nous permet de continuer à avancer (...) On grandit, on devient de plus en plus mature, car on gère mieux nos émotions."