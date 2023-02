Nikola Storm a presque quitté Malines, mais explique pourquoi il est finalement resté

Le KV Malines aurait pu perdre l'un de ses meilleurs joueurs cet hiver. Nikola Storm était à un pas du Stade de Reims.

Nikola Storm (28 ans) a connu un début de saison poussif, mais a retrouvé des couleurs en 2023 et c'est le KV Malines qui s'en réjouit. D'autant plus alors que le club flandrien a refusé de laisser partir son joueur l'hiver dernier, alors que tout semblait en ordre, comme Storm lui-même l'a expliqué au Nieuwsblad : "C'était très concret, oui. J'ai discuté avec le Conseil d'administration du Stade de Reims, et même aux personnes au-dessus".

Storm aurait donc dû aller renforcer le Reims de Will Still et former un duo de choc avec Junya Ito. Mais Malines n'a pas souhaité laisser partir l'ailier belge. "J'ai vite compris que c'était trop tard dans le mercato pour Malines. Ils n'auraient pas pu trouver un remplaçant", reconnaît le joueur. Visiblement, Nikola Storm n'en a pas été perturbé, puisqu'il compte 2 buts et 2 assists en 4 matchs depuis. Ce sera pour l'été prochain ?