Les tauliers font la différence

Liverpool a repris sa marche en avant. Les Reds ont pu compter sur ses vieux de la vieille.

Cette saison, Liverpool a soufflé le chaud et le froid et il est clair que pour tenter d'aller chercher une place européenne dans quelques semaines, les Reds doivent prendre le plus de points possible.

Ce mercredi soir, les joueurs de Jürgen Klopp recevaient Wolverhampton et en ont profité pour l'emporter sur le score de 2-0. La décision s'est faite en fin de seconde période sur des buts de Van Dijk et de Salah (2-0).

Au classement, Liverpool est pour l'instant à la sixième place, qui est qualificative pour la prochaine Europa Conference League.