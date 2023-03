Renaud Emond dévoile son objectif : "Être à 100% pour le début des Playoffs"

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège affrontera Westerlo lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Après plusieurs mois d'absence, Renaud Emond a enfin vu le bout du tunnel. Après voir effectué son retour face à Courtrai, le Gaumais retrouve petit à petit ses sensations. "Si je suis prêt à être titulaire ? Je ne sais pas, vous verrez samedi si c'est le cas. Je reviens de loin comme je l'avais expliqué. Je suis à 60% environ pour l'instant, il faudra encore plusieurs semaines pour que je puisse retrouver le rythme. Cinq mois et demi d’absence, c’est forcément long et ce n’est pas en deux ou trois semaines que je vais retrouver toutes mes sensations. Après vingt voire trente minutes d’efforts, il m’arrive encore d’être fatigué. J'espère évidemment être décisif le plus vite possible. Mon objectif est d'aider l'équipe et d'être à 100% pour le début des playoffs", a confié l'attaquant des Rouches en conférence de presse avant d'évoquer ce qu'il peut apporter aux siens. "Je peux partager mon expérience et mon vécu. Tout le monde sait que je donne tout sur le terrain et que je peux enchaîner les buts quand je suis en confiance", a expliqué l'ancien joueur de Nantes.

© photonews

Le matricule 16 va devoir enchaîner après son succès à l'Union et son partage contre Anderlecht. "Il faudra mettre la même intensité et la même énergie que celles qui étaient présentes lors des deux dernières rencontres pour faire la différence contre Westerlo. On éprouve plus de difficultés lorsqu'on est favori la plupart du temps. Peut-être que l'on donne 10-15% en moins et qu'on se dit que ça va aller plus facilement alors qu'en Belgique, tous les matchs sont compliqués. Encore plus à domicile contre des équipes qui viennent défendre en bloc et qui jouent juste la contre-attaque. On le sait désormais et on travaille là-dessus. Mais Westerlo est d'un autre niveau que Courtrai, ils ont le même nombre de points que nous et ils produisent un jeu séduisant. Cela promet d'être une belle partie. Un match déterminant et crucial", a-t-il ajouté.

Les Rouches ont les Playoffs 1 dans le viseur. "Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! Personne ne nous voyait à cette place en début de saison. Le plus important reste malgré tout le top 8 que nous devons sécuriser, et le match contre Westerlo ce samedi est évidemment un tournant. Surtout avant le déplacement au Club de Bruges, où nous aurons besoin de confiance", a conclu Emond.