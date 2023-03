À 37 ans, Luka Modric n'en a pas encore fini avec la sélection croate

Il y avait des doutes concernant la suite de la carrière internationale de Luka Modric. Mais le Ballon d'Or 2018 continue !

Alors que le football belge doit déjà faire son deuil d'Eden Hazard et Toby Alderweireld, en attendant d'autres annonces de retraite internationale, la Croatie va pouvoir compter un peu plus longtemps sur Luka Modric (37 ans). Le milieu de terrain du Real Madrid fait partie de la première sélection post-Coupe du Monde de Zlatko Dalic.

Modric a disputé une Coupe du Monde 2022 de haut vol, et reste très compétitif avec le Real. Rien de vraiment surprenant donc à ce qu'il continue, l'Euro 2024 n'étant que dans un an et demi. Il approchera alors les 39 ans, et entame certainement la dernière campagne qualificative de sa carrière. Avec un trophée en vue ?