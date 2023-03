Mohamed Salah a un peu plus écrit sa légende avec Liverpool

Le Pharaon a planté un doublé contre Manchester United (7-0) ce dimanche avec Liverpool en Premier League.

Mohamed Salah (30 ans, 37 matchs et 22 buts toutes compétitions cette saison) est devenu le meilleur buteur de Liverpool en Premier League (depuis 1992) avec 129 réalisations en 206 matchs, surpassant Robbie Fowler et ses 128 buts en 266 sorties.

De plus, l'international égyptien est le premier joueur des Reds à marquer au moins un but lors de six matchs consécutifs face à Manchester United.