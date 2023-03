Anderlecht va-t-il... "renoncer" à l'Europe pour privilégier le top 8 ?

Si Anderlecht ne bat pas le Cercle - ou pire, perd - ce dimanche, leur saison s'achèvera très probablement en avril. Un scénario catastrophe, mais ce jeudi, le plus gros match de la saison arrive également...que faire ?

Choisir, c'est renoncer. Et si Brian Riemer n'a pas l'air d'être homme à privilégier une compétition au profit d'une autre, il a aussi l'air d'être assez pragmatique quand il le faut. Même si le Danois est aussi bien conscient qu'Anderlecht a un peu redoré son blason cette saison en Europe, et que cela a son importance, la double confrontation contre Villarreal arrive au pire moment.

Dans les semaines à venir - et dès ce dimanche en cas de défaite, on peut le parier, Anderlecht peut perdre pour de bon la course au top 8. Cela signifie une fin de saison dès fin avril. Il faudra préparer la saison suivante pendant plusieurs mois avec un noyau qui devrait beaucoup changer, en tentant de trouver des matchs amicaux de qualité, pendant que le reste de la D1A disputera les Playoffs 1 et 2.

© photonews

Loin d'être idéal pour un club comme le RSCA. Pire : imaginons qu'Anderlecht réussisse un gros coup en Europe, élimine Villarreal mais manque le top 8 : au-delà du prestige, les retombées positives ne seraient réelles que si les Mauves allaient jusqu'à gagner la Conference League. Et encore faudrait-il le faire en étant "au repos" dans leur compétition domestique. Un scénario tiré par les cheveux mais une démonstration par l'absurde, en quelque sorte.

Une équipe B, ou A' contre Villarreal ?

Reste désormais à voir si un club comme Anderlecht, qui se réjouissait tant de retrouver le parfum des soirées européennes, peut arriver jeudi avec une équipe B. Mais est-ce raisonnable de titulariser un Jan Vertonghen, qui souffre de la cheville depuis des semaines et mord sur sa chique ? Dimanche dernier, il n'était déjà pas totalement fit. Deux matchs en 4 jours, cela pourrait poser problème.

Anders Dreyer ne paraissait pas au mieux non plus après avoir été indisposé toute la semaine derrière. Oui, Riemer a assuré que lui comme Verschaeren étaient "de vraies machines" capables d'enchaîner, mais c'est le cas s'ils sont fit, pas quand ils sont diminués. Qu'en est-il d'Islam Slimani, 34 ans et qui avait peu joué avant d'arriver ? Le problème d'Anderlecht est le manque de banc. Mais Brian Riemer va devoir faire des choix cornéliens pour ce jeudi. Et si par chance, Anderlecht obtient un résultat qui laisse espérer au retour, ce serait probablement très mal vu de ne pas jouer le coup à fond jeudi prochain en Espagne...