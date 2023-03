"Oui, nous pouvons battre Villarreal, complètement!"

Le RSC Anderlecht est un solide outsider ce jeudi face à Villarreal, demi-finaliste de la Champions League la saison passée. Mais Brian Riemer n'a pas montré la moindre hésitation au moment de répondre à la question fatidique.

Après avoir peiné à se débarrasser de Ludogorets, Anderlecht peut-il passer un tour de plus face à Villarreal ? Le club espagnol a remporté l'Europa League en 2021, et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions la saison passée. Une qualification anderlechtoise serait LA surprise de ces 8es de finale.

Actuellement, les Mauves sont côtés à 4 contre 1 pour une victoire. Mais Brian Riemer ne baisse pas les bras. "Si je pense que nous pouvons battre Villarreal ? Oui, complètement", clame-t-il en conférence de presse. "J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont obtenu de bons résultats en Europe ces dernières années, visent les places qualificatives pour la Champions League dans l'un des meilleurs championnats du monde. Leurs joueurs valent certainement 70 millions d'euros pour certains", concède le Danois.

Anderlecht peut "poser des problèmes" à Villarreal

"Villarreal a la qualité et l'expérience. Mais c'est une opportunité incroyable pour nos jeunes joueurs de se tester face au top européen et comprendre ce que c'est", continue ensuite Riemer. "J'ai pleine et entière confiance en nos qualités. Nous avons une structure et une organisation qui peuvent poser des problèmes à Villarreal".

Ce jeudi, dans un Lotto Park comble, Brian Riemer espère donc à un bon match entre deux équipes qu'il imagine joueuses. "Je m'attends à un adversaire très agressif, mais aussi capable de belles choses au ballon. En ce sens, Villarreal me fait penser...à mon équipe", sourit-il. "Je pense cependant qu'ils seront conscients que c'est sur deux matchs. Le déplacement a été pénible pour eux avec un arrêt forcé via Paris suite à la météo, ça influencera peut-être leur approche".

Mais que ce soit en Europe ou en Liga, à domicile ou à l'extérieur, Riemer ne s'attend toutefois pas à autre chose qu'un Villarreal dominant. "Ce que j'apprécie chez eux, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il abordent chaque adversaire de la même façon, qu'ils affrontent Mallorque ou Barcelone", conclut l'entraîneur du Sporting.