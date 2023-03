Snelders désigne le principal coupable au Club de Bruges : "Ils ont créé ce chaos"

Le Club de Bruges a quitté la Ligue des champions sur une très mauvaise note. Le champion de Belgique a pris une grosse gifle à Benfica. Il n'y a plus aucune trace de l'équipe qui avait brillé lors de la phase de groupe.

Pour l'analyste Eddy Snelders, ni les joueurs ni l'entraîneur ne sont les grands coupables. Il s'intéresse surtout au conseil d'administration. "Ils ont surtout commis une énorme erreur a posteriori en limogeant Carl Hoefkens si rapidement, sous la pression des supporters. Ils ont créé le chaos eux-mêmes", explique l'ancien joueur sur Sporza.

Après coup, Scott Parker s'est avéré être la plus grande erreur de casting de Verhaeghe et Mannaert. "Surtout en recrutant un entraîneur qui ne connaît pas le championnat belge et en lui donnant un contrat de deux ans et demi !"

Pendant ce temps, Alfred Schreuder se tient prêt. "Faut-il licencier Parker avant le match contre le Standard ? Le temps d'intervenir avant ce match est très court, mais tout est possible au Club ces jours-ci. Tu ne peux pas non plus rester patient, hein...", a conclu Snelders.