🎥 Le but d'Anders Dreyer contre Villarreal récompensé !

Auteur d'une superbe frappe contre Villarreal, Anders Dreyer a été mis à l'honneur. Son but a été élu Goal of the Week par l'UEFA.

Le but d'Anders Dreyer face à Villarreal n'est pas que crucial, permettant à Anderlecht d'y croire au moment de se déplacer en Espagne. Il était aussi magnifique, et l'UEFA ne s'y est pas trompée, le désignant "Goal of the Week" en Conference League. Dreyer s'était exprimé sur son goal après la rencontre, une réaction à relire par ici. 🥇 Anders Dreyer's curling effort wins #UECL Goal of the Week! ⚽️#UECLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/xLjsoXGVo1 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 10, 2023





