Le grand défi qui attend Philippe Clement face à Will Still

L'ASM croisera le Stade de Reims ce dimanche. Un challenge pour l'équipe du Rocher face à un adversaire très en jambes depuis l'arrivée de Will Still.

Monaco accueille Reims ce dimanche en fin d'après-midi, avec pour objectif de se remettre sur les bons rails après la déception de la coupe d'Europe et deux rencontres de Ligue 1 sans victoire.

"Nous avons récupéré quelques joueurs cette semaine, et un grand défi nous attend contre Reims qui n’a pas perdu depuis 18 matchs. C’est un test très intéressant pour nous, en sachant que nous sommes la dernière équipe à avoir gagné contre eux", a expliqué Philippe Clement en conférence de presse hier.

L'ancien coach de Genk et de Bruges a également évoqué son compatriote Will Still, qu'il croisera donc à Louis II : "Je l’ai croisé plusieurs fois en Belgique mais je ne le connais pas personnellement. Je sais qu’il vient d’une famille très engagée dans le foot, car son frère était assistant au Club Bruges avant que je n'y aille, et son autre frère est analyste vidéo. Ils ont commencé à un très jeune âge dans le foot au niveau professionnel et sont très passionnés."