Élogieux, Wouter Vrancken se méfie également de l'Union

Dimanche, le leader du classement accueille son dauphin dont la victoire pourrait relancer la course au titre.

Genk accueille l'Union SG dimanche pour le match au sommet du week-end en Jupiler Pro League.

Les Bruxellois ne traversent pas leur meilleure période de la saison, et ont laissé des forces à Berlin jeudi. Cependant, le coach de Genk ne tient pas compte de ces éléments : "Ils ont un groupe très stable, avec une organisation solide et de bons joueurs. Cela s'est vu contre l'Union Berlin. Si vous pouvez faire 3-3 là-bas, vous avez la confiance de votre côté", indique Wouter Vrancken dans des propos repris par Het Laatste Nieuws.

Il a salué la façon dont l'Union a géré la situation compliquée liée à son voyage retour d'Allemagne : "Le plaisir est différent pour eux. Il faut s'adapter, mais l'Union est aussi presque le seul club qui ne se plaint pas de jouer un match européen. Certaines équipes donnent parfois l'impression qu'elles préféreraient ne pas jouer l'Europe", poursuit Vrancken.

Genk doit composer avec une infirmerie assez remplie. Arokodare et Castro sont out, Heynen, Preciado, Muñoz et Trésor sont incertains, selon le coach : "Ces quatre joueurs se sont entraînés avec nous, mais seul Mike a participé à l'intégralité de la séance. Attendons de voir qui sera en forme."