Teddy Teuma rétabli pour le choc face à Genk ?

Le choc de ce week-end se jouera dans le Limbourg. L'Union s'y déplacera pour y défier le leader du championnat.

L'Union a connu une semaine plus agitée que prévu, avec un match de Coupe d'Europe à Berlin dans des conditions météo compliquées, puis un voyage retour chamboulé.

Les Bruxellois restent toutefois gonflés à bloc pour ce choc, comme l'avait confié Karel Geraerts.

"Genk a de bons joueurs et ils ont l'avantage du terrain. De plus, ils ont eu une semaine normale, ce qui n'est pas du tout le cas pour nous. Mais cela ne change rien au fait que nous allons là-bas pour gagner. Pour moi, Genk reste le favori absolu pour le titre. Ils ont été au top toute l'année et ont eu très peu de moments compliqués. Le danger à Genk peut venir de n'importe où", a confié le coach à Het Nieuwsblad.

L'Union a dû se passer de son capitaine Teddy Teuma jeudi. Geraerts ne peut ou ne veut pas encore annoncer si son milieu de terrain sera rétabli pour dimanche : "C'est difficile à dire, il faudra qu'il soit à 100% pour pouvoir jouer", termine le coach qui ne semble donc pas vouloir prendre de risques.