Ce Buffalo pense déjà à la Premier League

Gift Orban a signé un quadruplé ce dimanche et prévient tout le monde : il peut encore faire mieux.

Gift Orban s'est de nouveau illustré avec La Gantoise. Contre Zulte Waregem, il a marqué pas moins de quatre buts, mais cela n'est pas suffisant pour l'attaquant.

"C'est en effet la première fois dans ma carrière professionnelle. Je n'avais jamais fait de triplé auparavant, mais... cela ne me dit pas grand-chose en fin de compte", a-t-il déclaré sur le site officiel. "La victoire est avant tout très importante. Mon niveau doit être encore plus élevé si je veux un jour jouer en Premier League. Il y a encore beaucoup de travail à faire".

Orban compte désormais neuf buts et pourrait même penser au titre de meilleur buteur. "Je ne pense pas à cela. Je joue mes matches et je marque mes buts. On ne sait jamais, c'est le football", conclut l'attaquant.

Mercredi, les Buffalos seront déjà de retour à la compétition. Ce sera en Conference League contre Basaksehir. Le match aller s'est soldé par un score de 1-1 ce jeudi.