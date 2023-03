Avec 5 buts, Erling Haaland n'était même pas rassasié à sa sortie !

Erling Haaland a démoli Leipzig à lui seul ce mardi, inscrivant un quintuplé. Le cyborg norvégien aurait cependant aimé en marquer plus !

Peut-on inscrire 5 buts dans un match à élimination directe en Ligue des Champions et ne pas être satisfait ? Quand on s'appelle Erling Haaland, oui. Le cyborg norvégien a battu le RB Leipzig presque à lui seul ce mardi, avec un hat-trick en première période et deux buts en seconde.

Le match était joué et Haaland auteur d'un quintuplé quand Pep Guardiola l'a sorti à la 61e minute, sous les ovations du public. Mais Erling Haaland n'était pas forcément content de sortir. "J'ai dit à Pep que j'aurais aimé marquer un double hat-trick", regrette-t-il au micro de Sky Sports après la rencontre. "Mais que voulez-vous, c'est comme ça".

Plus sérieusement, Haaland reconnaissait tout de même être très heureux de son match. "La Ligue des Champions est ma compétition favorite, alors marquer 5 buts en un match...je suis si heureux. Pour tout vous dire, je ne me rappelle pas vraiment de chaque but, ça vient si vite", reconnaît-il. "Je mets juste le pied. Mon grand talent, c'est de marquer des buts. C'est juste du feeling, être au bon endroit au bon moment".