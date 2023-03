Mauvaise nouvelle pour l'Union avant le retour contre Berlin

L'Union Saint-Gilloise affronte l'Union Berlin ce jeudi soir en 8e de finale retour d'Europa League. Les hommes de Karel Geraerts devront se passer de Yorbe Vertessen.

Lors de l'entraînement ouvert à la presse ce matin, tous les joueurs de l'Union Saint-Gilloise étaient présents. Une zone d'ombre persistait néanmoins concernant Yorbe Vertessen, sorti sur blessure dimanche dernier lors de la victoire à Genk (1-2). Cela a été annoncé par Karel Geraerts en conférence de presse ce mercredi : l'attaquant belge n'est pas disponible pour ce match importantissime face à l'Union Berlin.

"Il a participé à une partie de l'entraînement, mais il s'est arrêté. Il ne sera pas là demain. Il a mal à l'adducteur. Si c'est grave ? Je ne sais pas. On verra les prochains jours", a déclaré Geraerts. "Mais c'est comme ça, il y a toujours des solutions."

L'Union devra donc faire sans Vertessen, auteur d'un but et d'un assist lors du match aller (3-3). A moins que Geraerts décide d'aligner un seul attaquant, Nilsson devrait titularisé aux côtés de Boniface. Aucun autre problème physique n'est à déplorer dans le groupe, a confirmé le coach de l'Union Saint-Gilloise.

Lapoussin et/ou Adingra ?

Geraerts aura également le luxe de pouvoir choisir entre Loic Lapoussin, titulaire à l'aller, et Simon Adingra, qui revient en bonne forme et vient d'enregistrer 2 buts et 1 assists sur les deux dernières rencontres de championnat.

"C'est évidemment difficile à prévoir. Ce sont deux profils différents. Loic a pris de l'expérience entre-temps à ce poste. Simon est plus jeune, il peut marquer et donner des assists. Il est très efficace."

Sur Nieuwkoop, devenu un taulier de l'Union

"On ne pensait pas qu'on pouvait attirer un joueur comme Bart. A Feyenoord, c'était quelqu'un avec beaucoup de potentiel. Quand il a signé chez nous, on était tous très heureux. Il s'est manifesté assez rapidement. Il a un enthousiasme assez énorme, il donne aussi cette énergie à ses coéquipiers. C'est un joueur-clé pour l'équipe", a déclaré Geraerts. "Il a eu beaucoup de blessures à Feyenoord. Il s'est adapté à la culture de l'Union : beaucoup travailler durant la semaine pour être prêt physiquement et mentalement. Il est capable d'enchaîner les matchs, sans mettre le frein à main."