Carlo Ancelotti snobe Mbappé, Haaland ou encore Messi

Carlo Ancelotti pense que Vinicius Junior est actuellement le meilleur joueur du monde. Selon l'entraîneur italien, le Brésilien est le meilleur dans tous les domaines à l'heure actuelle. Il révèle également pourquoi il laisse toujours jouer Toni Kroos et Luka Modric.

"Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde en ce moment", a déclaré Ancelotti lors d'une conférence de presse après le match contre Liverpool. "Aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il a été solide comme un roc et a donné une bonne passe décisive sur le but de Benzema. Le Brésilien a déjà inscrit six buts et délivré trois passes décisives en huit matches de Ligue des champions cette saison. L'an dernier, il avait marqué le but de la victoire en finale.

La presse a également demandé à Ancelotti s'il pensait que Modric et Kroos allaient durer longtemps. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur reste confiant dans les deux joueurs de 37 et 33 ans. "Ils ne sont jamais sous pression. Ils ont de la qualité, de l'expérience et ils sont aussi loyaux. Ils ne jouent pas parce qu'ils sont Kroos et Modric. Ils jouent parce qu'ils le méritent, c'est tout".