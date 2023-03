Le PSG est encore passé au travers

Nouvelle désillusion pour les Parisiens, éclipsés par le Stade Rennais pour la deuxième fois de la saison.

Battu à Rennes en début d'année, le PSG a connu sa deuxième défaite de la saison contre l'équipe d'Arthur Theate, qui était titulaire, et de Jérémy Doku, qui n'était pas encore de retour.

Les Parisiens ont pourtant dominé les débats en première période, mais ils se sont fait surprendre juste avant la pause, par Karl Toko-Ekambi. Un but qui a boosté la confiance des Rennais et qui a plombé les Parisiens. Incapable de réagir, l'équipe de Christophe Galtier a concédé le second but à la 48e, des œuvres d'Arnaud Kalimuendo.

Le PSG concède sa quatrième défaite en Ligue 1 cette saison (0-2), mais garde neuf points d'avance sur Lens et dix sur Marseille, qui se déplace à Reims dimanche soir. Rennes pointe à la cinquième place.