Onuachu, les raisons d'une méforme : "C'était un panic buy"

Meilleur buteur du championnat avant son départ vers l'Angleterre, Paul Onuachu est depuis muet sous les couleurs de Southampton.

Arrivé pour la bagatelle de 18 millions d'euros cet hiver en provenance du Racing Genk, Paul Onuachu déçoit actuellement à Southampton. L'attaquant nigérian n'a, en 6 matchs disputés (3 titularisations), pas encore trouvé le chemin des filets.

Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer un tel passage à vide ? Le Nieuwsblad s'est entretenu avec le journaliste Alfie House, du média britannique The Daily Echo.

"(Onuachu), c'était un peu un achat dans la panique", commence-t-il. "Mais Onuachu a immédiatement montré sa valeur et est rapidement devenu titulaire. En particulier lors de la victoire contre Chelsea, il a fait une très forte impression, remportant de nombreux duels de la tête et en conservation de balle."

"Il est victime d'un changement d'entraîneur. Nathan Jones voulait absolument qu'il soit là, car Onuachu s'intégrait très bien dans son système direct avec beaucoup de longs ballons. Mais l'entraîneur a été licencié il y a quelques semaines et remplacé par son assistant, Ruben Selles", continue le Britannique, qui ne prédit pas une fin de saison facile pour Onuachu. "Je serais surpris qu'il obtienne plus de minutes ces prochaines semaines. Ses rivaux se portent bien et Southampton obtient de meilleurs résultats."