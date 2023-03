À quelle Suède s'attendre face à nos Diables ?

Le premier match de Domenico Tedesco à la tête des Diables est déjà un bon test. En face, la Suède a des arguments à faire valoir.

Face à des Diables Rouges en quête de renouveau après six ans de règne de Roberto Martinez, la Suède sera quant à elle à la recherche de confirmations. L'équipe reste sur quatre victoires de rang mais ces matchs face au Mexique, l'Algérie, la Finlande et l'Islande demeuraient des joutes amicales. Reste que ces succès ont redonné confiance à une équipe qui était dans le creux.

Il faut dire que la dernière compétition officielle disputée par la Suède n'a pas été un grands succès. Les hommes de Janne Andersson ont terminé dernier de leur groupe de Ligue des Nations en ne décrochant qu'une petite victoire en six matchs face à la Norvège, la Serbie et la Slovénie. Ce qui leur vaudra d'évoluer en Ligue C lors de la prochaine édition.

Cette campagne décevante avait succèdé à la désillusion de la défaite contre la Pologne lors du barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Les Suèdois avaient terminé deuxièmes dans un groupe composé de l'Espagne, la Géorgie, la Grèce et le Kosovo.

Petit à petit, le groupe commence toutefois à de mieux en mieux trouver l'équilibre entre les routiniers qui ont participé au quart de finale de la Coupe du Monde 2018 tels Victor Lindelöf, Ludwig Augustinsson, le capitaine Emil Forsberg et la nouvelle génération emmenée par Dejan Kulusevski, Alexander Isak et Anthnoy Elanga pour ne citer que le secteur offensif.

Lors des récents matchs amicaux, Janne Andersson a testé beaucoup de joueurs et plusieurs animations. Le onze de ce soir pourrait donc s'aligner dans un 4-3-3, même si le 4-4-2 a également été utilisé lors des derniers matchs à enjeu. Il faudra toutefois tenir compte de l'indisponibilté d'Albin Ekdal, vraisemblablement remplacé par l'ancien anderlechtois Kristoffer Olsson.

En grande forme avec Newcastle (un doublé inscrit lors du dernier match à Nottingham, Alexander Isak se remet parfaitement de sa blessure aux ischio-jambiers et ne devrait pas faire les frais du retour de Zlatan Ibrahimovic en sélection.

Comme pour la Belgique, ce premier match d'ouverture est donc un bon test pour la Suède. Dans un groupe qui renseigne également l'Azerbaïdjan, l'Autriche et l'Estonie, les Suèdois ont des ambitions. Si ce match face à nos Diables s'avère un des plus compliqués sur papier, un bon départ orienter toute la campagne. Même si en 2021, la victoire inaugurale face à l'Espagne n'a pas permis d'aller jusqu'au Qatar.

L'équipe alignée devrait être la suivante :

Olsen (Aston Villa) / Wahlqvist (Pogon Szczecin) - Lindelöf (Manchester United) - H. Ekdal (Burnley) - Augustinsson (Mallorque) / Svanberg (Wolfsbourg) - Gustafson (Häcken) - Olsson (Midtjylland) / Forsberg (RB Leipzig) - Kulusevski (Tottenham) - Isak (Newcastle United).