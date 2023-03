"Ce n'est pas de notre faute"

Hasan Salihamidzic a commenté les polémiques liées au départ de Julian Nagelsmann du Bayern Munich. Le directeur sportif bavarois a regretté la façon dont le technicien a appris son licenciement. Il a aussi justifié le départ du technicien.

Jeudi soir, Julian Nagelsmann a appris son départ du Bayern Munich par… voie de presse. Hasan Salihamidzic a assuré que cela n'a pas été du fait de la formation munichoise : « Nous avons appris que cela avait été divulgué par une tierce personne, pour laquelle nous ne pouvions vraiment rien faire. Cette personne était sûrement de l'autre côté (celui de Thomas Tuchel, successeur de Julian Nagelsmann, NDLR) », a-t-il expliqué dans Sport1.

Le dirigeant a promis avoir respecté l'ancien coach du Bayern Munich : « Je ne peux parler que pour nous : nous nous sommes comportés de manière très équitable – aussi équitable que possible dans ce secteur. Nous avons d'abord attendu la confirmation. La première personne que nous avons appelée ensuite a été Julian Nagelsmann ce jeudi soir. Je lui ai dit que nous aurions une conversation personnelle le lendemain – on ne fait pas ça au téléphone, c'est déplacé, je trouve. Je lui ai dit que nous nous retrouverions le lendemain au centre d'entraînement, et c'est ce que nous avons fait. (…) bien sûr terrible, mais ce n'est pas notre faute. Nous avons respecté le processus comme il se doit. »